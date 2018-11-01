نجم بايرن ميونيخ يعتذر للعرب: لم أقصد الإساءة

أعرب نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، رافينيا، عن اعتذاره للشعوب العربية بعدما ارتدى ملابس عربية خليجية خلال الاحتفال بعيد الهالوين بأحد النوادي الليلية في ميونيخ، وتنكر في زي عربي خليجي، يرتدي نظارة سوداء، ويحمل في يده علبتين كتب عليهما "احترس"، ويخرج منهما فتيل على أن بهما قنبلتان.



وكتب رافينيا، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الهالوين احتفالية مخيفة مع أزياء مبالغ فيها، ولم يكن في نيتي إغضاب أو إيذاء مشاعر أي شخص، من خلال تنكري".

