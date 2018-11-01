ابراهيما نيداى يسجل ثانى أهداف دجلة بمرمى الزمالك من ركلة جزاء.. فيديووصور

أضاف السنغالى ابراهيما نيداى الهدف الثانى لفريق وادى دجلة فى مرمى الزمالك بالدقيقة 80 من ركلة جزاء فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد بتروسبورت فى إطار الجولة الثانية عشرة بالدورى الممتاز.



استهل لاعبو دجلة مجريات الشوط الثانى بإنتفاضة هجومية وقاد محمد محمود احدى الهجمات من الجبهة اليمنى سدده تصطدم بأحد مدافعى الزمالك لتخرج الى ضربة ركنية.



وتعرض فى الدقيقة 53 بهاء مجدى مدافع الزمالك إلى الإصابة بعد سقوطه فى إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء وخرج من أجل تلقى العلاج وإضطر مدرب الزمالك الى استبداله ونزول أحمد فتوح بدلا منه.



وتصدت العارضة لرأسية محمود علاء تلقاها من ضربة ركنية وأضاغ محمود كهربا فرصة إضافة الهدف الثالث فى الدقيقة 55 واحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة 57 ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد أسامة العزب وحصل الأخير على بطاقة صفراء وسددها محمود علاء فى الشباك محرزا الهدف الثالث فى الدقيقة 60.



ومرر كاسونجو كرة ماكرة الى يوسف اوباما داخل منطقة الجزاء لينفرد بحارس مرمى دجلة وسجل الكرة فى الشباك معلنا الهدف الرابع للزمالك ودفع مدرب الزمالك فى الدقيقة 70 باللاعب عمر السعيد بديلا عن كاسونجو من أجل تعزيز النواحى الهجومية.



واحتسب حكم اللقاء محمود عاشور ركلة جزاء لصالح وادى دجلة فى الدقيقة 76 ومنح البطاقة الحمراء للاعب الزمالك محمد عبدالغنى بعد حصوله على الإنذار الثانى وسدد ركلة الجزاء ابراهيما نيداى فى شباك عماد السيد معلنا عن الهدف الثانى.



