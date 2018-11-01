مسئول سعودي كبير: من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة

قال الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق للاستخبارات السعودية، إن الرياض تطمح إلى أن تستمر الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف الفيصل خلال كلمة له أمام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية: «أن الدول التي قتلت مئات الآلاف في حروب بناء على معلومات خاطئة، يجب أن تخجل عند توجيه الانتقادات للآخرين، ومن كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة».



واستطرد الفيصل: «أن الرياض تطمح بأن تستمر الشراكة مع الولايات المتحدة، وتطمح أن ترى من واشنطن نفس الموقف».

