في اليوم العالمي للنباتيين ..4 أطعمة تغنيك عن اللحوم

يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للنباتيين الذين يستغنون في حياتهم عن اللحوم، للتمتع بصحة افضل وقد قدم situation Fitness

أهم 4 أطعمة تغنيك عن اللحوم.



1- الصويا



مصدر البروتين الأكثر شعبية بين النباتيين ، ويحتوى الصويا على نوعية جيدة من البروتين وهو تنوع جميل كمصدر للغذاء .



2- زبدة الفول السودانى



زبدة الفول السودانى لا تحتوى فقط على الطعم اللذيذ ، ولكن يحتوى أيضا على الكثير من البروتين ، وعادة ما يتم تناولها مع الخبز المحمص لوجبة الإفطار .



3- جبن



فى كل 100 جرام من الجبن المنزلية، هناك 11 إلى 12 جراما من البروتينات ، والجبن تعتبر وجبة خفيفة غنية بالبروتينات ، تجعلك نحصل على نصيبك من البروتين .



4- المشروم

يعد المشروم من أكثر أنواع الأطعمة التى تعد بديلا صحى للحوم حيث يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات تصل حتى 40% كما أن الأحماض الأمينية المكونة لهذه البروتينات مشابهة كثيرا لتلك التي تتكون منها البروتينات الحيوانية الموجودة في اللحوم