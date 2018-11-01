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مرأة

في اليوم العالمي للنباتيين ..4 أطعمة تغنيك عن اللحوم

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
ريهام قدري
يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للنباتيين الذين يستغنون في حياتهم عن اللحوم، للتمتع بصحة افضل وقد قدم situation Fitness
أهم 4 أطعمة تغنيك عن اللحوم. 

1- الصويا

مصدر البروتين الأكثر شعبية بين النباتيين ، ويحتوى الصويا على نوعية جيدة من البروتين وهو تنوع جميل كمصدر للغذاء .

2- زبدة الفول السودانى

زبدة الفول السودانى لا تحتوى فقط على الطعم اللذيذ ، ولكن يحتوى أيضا على الكثير من البروتين ، وعادة ما يتم تناولها مع الخبز المحمص لوجبة الإفطار .

3- جبن

فى كل 100 جرام من الجبن المنزلية، هناك 11 إلى 12 جراما من البروتينات ، والجبن تعتبر وجبة خفيفة غنية بالبروتينات ، تجعلك نحصل على نصيبك من البروتين .

4- المشروم
يعد المشروم من أكثر أنواع الأطعمة التى تعد بديلا صحى للحوم حيث يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات تصل حتى 40% كما أن الأحماض الأمينية المكونة لهذه البروتينات مشابهة كثيرا لتلك التي تتكون منها البروتينات الحيوانية الموجودة في اللحوم
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