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حوادث

مواطن يستغيث بوزير الداخلية بعد سرقة سيارته تحت تهديد الكلاب البوليسية.. فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:23 م
صدى البلد
كتب ـ محمد صبري:
وجه المواطن محمد فتحي استغاثة عاجلة ناشد فيها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالتدخل لإعادة حقه ، عقب تعرضه لسرقة سيارته بالإكراه تحت تهديد "الكلاب البوليسية"، واجباره التوقيع على إيصالات أمانة بعد أن استعان شريكه بآخرين لارتكاب الواقعة بعد ان فشل مشروع تجارى بينهما نتيجة للخسارة التي لحقت به وتم تحرير محضر بالواقعة ، بينما مازال المتهمون هاربين حتي الان.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة قد تلقي بلاغا من محمد فتحي " تاجر" قرر فيه أنه قد اشترك مع تاجر آخر على إقامة مشروع محل تجاري، إلا أنه بعد مرور ٩ أشهر من بدء المشروع تعرض لخسارة وتم إغلاق المحل وقرر المبلغ انه فوجئ بأن شريكه يطالبه بأصل المبلغ وارباحه رغم علمه بالخسارة التى لحقت بهما وبحسب ما قرر المبلغ في المحضر انه قام بالفعل بسداد جزء من المبلغ وتبقي إيصالان أمانة قيمتهما ٤٠ ألف جنيه.

كما قرر المبلغ فى المحضر أن شريكي كان مصرا على أخذ فوائد وعندما رفضت ، فوجئت باصراره على مقابلتي وعندما تقابلنا على مقهى بحدائق القبة بعدها طلب منى توصيله بسيارتي وأثناء ذلك فوجئت بــ ٦ اشخاص مجهولين وبصحبتهم "كلاب بوليسية" وقاموا بترويعي وإجباري التوقيع على ٢٥ إيصال أمانة كما قاموا بسرقة سيارتي ومتعلقاتي وتهديدي بخطف اولادى حال الإبلاغ.

ومن خلال موقع "صدى البلد" ناشد مقدم البلاغ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالتدخل لإعادة حقي خاصة بعد أن تقدم ببلاغ رقم ٥٨٢٣ لعام ٢٠١٨ ادارى مع العلم أن السيارة المسروقة عليها حظر بيع نتيجة أقساط بنكية.
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