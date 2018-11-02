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منوعات

أغرب أنواع الزراعات في المكسيك.. قامت بها الحكومة لهذا السبب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
محمد علي
قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن زيادة حدة التلوث في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، اضطرت الحكومة إلى زراعة حدائق غريبة .

وذكرت الجارديان إن الحكومة ستقوم بزراعة حدائق رأسية، أي زراعة نباتات تغطي الأعمدة الخرسانية للكباري العلوية.

ويركز المشروع على تحويل العاصمة من اللون الرمادي إلى اللون الأخضر بالطريق الدائري العلوي الذي يحيط بوسط المدينة.

كما ظهرت النباتات المتسلقة على حواجز الطرق السريعة في عدد كبير من مقاطع الفيديو بوسائل الإعلام المحلية والدولية.
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