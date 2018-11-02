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تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعتي العريش والأميرة سمية بالأردن

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:45 ص
صدى البلد
احمد صالح
اتفق رئيسا جامعة العريش وجامعة الأميرة سمية بالأردن على توقيع بروتوكول تعاون بينهما حيث عرض الدكتور مشهور الرفاعي رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا فى المملكة الأردنية الهاشمية توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأميرة سمية الأردنية وجامعة العريش المصرية للتعاون المشترك فى مختلف المجالات العلمية والبحثية والتبادل الثقافى .

جاء ذلك أثناء زيارته إلى العريش ضمن لجنة تقييم الجامعات برئاسة الدكتور عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية وذلك للانضمام كعضو عامل في الاتحاد، وقد أعرب رئيس جامعة العريش عن استعداد الجامعة لتوقيع البروتوكول.

ولفت الدكتور مشهور إلى أن جامعته تم تأسيسها عام 1991 ، حيث تضم 3 كليات وهى : تكنولوجيا المعلومات والهندسة والأعمال .. مشيرًا إلى أن الجامعة تمنح الفرصة لطلابها للالتحاق ببرنامج التبادل الثقافى الذى يوفر للطلاب فرص استثنائية فى الدراسة والسفر إلى أعرق الجامعات الأمريكية والأوروبية .
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