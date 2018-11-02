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برلمان

موازنة البرلمان: مناقشة تعديلات قانون الضرائب العقارية الشهر المقبل

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن اللجنة من المتوقع أن تناقش بداية شهر ديسمبر المقبل تعديلات قانون الضرائب العقارية، نظرا لأهميته الشديدة.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القانون يهم المواطنين بشكل كبير، وذلك نظرا لتضرر عدد كبير من المواطنين منه، إضافة إلى وجود معوقات أثناء تنفيذ القانون.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هناك أيضا أطراف أخرى متضررة من قانون الضرائب العقارية منها أجهزة السياحة والصناعة، وبالتالى لابد من إدخال تعديلات على القانون.
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