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أخبار العالم

هنا المملكة.. حملة ترويجية لتسليط الضوء على تاريخ ومستقبل السعودية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:24 م
صدى البلد
منار نور
أطلقت السفارة السعودية بالقاهرة حملة"هنا المملكة" وهى عبارة عن حملة تعريفية لتسليط الضوء عن المملكة بين ماضيها وحاضرها وهى كل أسبوع من كل شهر.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة السعودية بالقاهرة عبر حسابها الرسمي على تويتر "#هنا_المملكة.. حملة تعريفية تطلقها السفارة السعودية بالقاهرة لمدة أسبوع من كل شهر.. نسلط من خلالها الضوء على المملكة فى الماضى والحاضر والمستقبل.

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