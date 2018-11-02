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برلمان

برلمانى: سنطالب باستدعاء وزير قطاع الأعمال العام أمام اللجنة الاقتصادية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:14 ص
هشام توفيق وزير
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
معتز الخصوصى
قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة لم يعجبها ردود هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أثناء حضوره أمام الجلسة العامة للبرلمان، وذلك للحديث عن شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة.

وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى توقيتات وأرقام محددة للشركات الخاسرة، بحيث تستمر الشركات الرابحة فى ربحها ووضع حلول للشركات الخاسرة.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن اللجنة ستطلب استدعاء هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لسؤاله عن وضع شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة وكيفية إعادة هيكلتها، خاصة وأننا لدينا مقومات إعادة هيكلتها سواء تمويل أو شراء معدات أو تدريب بشرى أو توفير خامات.

وأوضح أن الموقف أصبح صعبا جدا بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام الخاسرة ، خاصة وأن الدولة تقوم بالإنفاق عليها وتصرف عليها من ميزانيتها ، الأمر الذى يقلل من الاستثمار.
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