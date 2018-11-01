طب بنات الأزهر تعقد المؤتمر السنوي عن أمراض الرئة وحساسية الصدر 22 نوفمبر

أعلن قسم الأمراض الصدرية بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، عن تنظيم المؤتمر السنوي يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.



وأوضحت الكلية فى بيان، أن المؤتمر سيعقد هذا العام تحت عنوان (أمراض الرئة المتكاملة) برعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان والدكتور أشرف البدويهي نائبي رئيس الجامعة، والدكتورة نيرة مفتاح عميد الكلية، والدكتورة أماني عز العرب رئيس القسم، والدكتورة سميحة أبو بكر أمين عام المؤتمر.



ويناقش المؤتمر أمراض حساسية الصدر، ومرض السدة الرئوية المزمنة، والجلطات الرئوية، والأمراض الصدرية المرتبطة بباقى الأعضاء الجسدية، ومرض التليف الرئوي، وتداخل الأمراض الصدرية مع الأمراض الأخرى.



ويحضر المؤتمر نخبة من أساتذة كليات الطب من مختلف جامعات مصر ووزارة الصحة والقوات المسلحة المصرية وكذلك طالبات الكلية.