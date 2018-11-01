ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:15 م
صدى البلد
شارك محمد ثروت ومحمد الحلو في أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 27، الذى أفتتح اليوم بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

من المقرر ان تشهد الدورة حضور مكثف من قبل الفنانين المصريين والعرب مثل هانى شاكر ولطيفة وريهام عبد الحكيم وصابر الرباعى ووائل جسار وتختم فاعليات المهرجان بالفنانة ماجدة الرومى.

يذكر ان هذه الدورة تشهد تكريم عدد من الموسيقيين على رأسهم اسم الموسيقار الراحل رياض الهمشري واسم الموسيقار الراحل ميشيل المصرى، وعازف الكمان سعد محمد حسن، واسم الموسيقار الراحل حلمى أمين، وعازف الكمان الراحل حازم سليم.
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة طرد مدافع الزمالك في مباراة وادي دجلة

يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور

سلطنة عمان تقترح استضافة لقاء بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني

احتسب 76 ضربة جزاء و20 كارت أحمر.. حكاية حكم مباراة الأهلي والترجي

الخارجية الروسية تكشف حقيقة معرفتها بمقتل جمال خاشقجي

الأهلي يتجاهل إرسال دعوات لقاء النهائي الإفريقي للجبلاية

إبراهيم سعيد يرد على فرج عامر ومفاجأة تشكيل سموحة أمام الإنتاج

ننشر نص مرافعة دفاع أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء

السفير المصري الجديد يقدم أوراق اعتماده فى إسرائيل

توفيق عكاشة: أغنية آه لو لعبت يا زهر خربت فكر الناس.. فيديو

فريدة الشوباشي: النقاب ليس حرية شخصية

برلماني يطالب بزيادة رواتب الموظفين والمعاشات في العام المالي الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

فيديو

أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام
أميرة نسيم تروي لـ صدى البلد حكايتها من الأمومة إلى الإعلام.. موقف محرج غير حياتها وزوجها ساندها.. فيديو وصور
جيسي العاصي تدافع عن النقاب: أطلب من أخواتي المحجبات يخدوا بإيدي ويدعولي
فريدة الشوباشي: النقاب ليس حرية شخصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟