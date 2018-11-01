الحلو وثروت يحييان حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية‎.. صور

شارك محمد ثروت ومحمد الحلو في أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 27، الذى أفتتح اليوم بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.



من المقرر ان تشهد الدورة حضور مكثف من قبل الفنانين المصريين والعرب مثل هانى شاكر ولطيفة وريهام عبد الحكيم وصابر الرباعى ووائل جسار وتختم فاعليات المهرجان بالفنانة ماجدة الرومى.



يذكر ان هذه الدورة تشهد تكريم عدد من الموسيقيين على رأسهم اسم الموسيقار الراحل رياض الهمشري واسم الموسيقار الراحل ميشيل المصرى، وعازف الكمان سعد محمد حسن، واسم الموسيقار الراحل حلمى أمين، وعازف الكمان الراحل حازم سليم.

