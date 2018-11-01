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بسام الشماع : الحضارة المصرية قامت على أكتاف الشباب

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:20 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المؤرخ بسام الشماع عضو الجمعية التاريخية إن الحضارة المصرية هى حضارة شبابية قامت على أكتاف الشباب موضحا أن الملوك في الماضي كان لديه اهتمام بالشباب وكان جزءا من صناعة القرار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن أعظم النصائح بين الملوك كانت من الأب لابنه، وأن نصائح الحكيم الشهير «انى» لابنه وهو ينصحه بالحكمة فى التعاملات الحياتية.

وأشار إلى أن أحمس تعلم القيادة من الصغر، مؤكدًا أن شخصية أحمس عجيبة وغريبة، لانه ولد قائد، لأنه ولد فى عائلة جميعها رؤساء و تربع على عرش مصر فى العاشرة من عمره.

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