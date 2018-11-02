حلمي النمنم: مؤتمرات الشباب ليست نخبوية

رفض حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، إطلاق لقب نخبوي على منتدى شباب العالم 2018 في دورته الثانية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.
وكشف النمنم، خلال لقائمه مع الإعلامي حمدي زرق، ببرنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»، أن مؤتمرات الشباب تتم مهاجمتها كونها ليست نخبوية، موضحا أن 90% من مشاكل مصر نخبوية.
وأضاف حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، أنه بعد ثورة 25 يناير اختلفت مفاهيم الشباب.
وكشف النمنم، خلال لقائمه مع الإعلامي حمدي زرق، ببرنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»، أن مؤتمرات الشباب تتم مهاجمتها كونها ليست نخبوية، موضحا أن 90% من مشاكل مصر نخبوية.
وأضاف حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، أنه بعد ثورة 25 يناير اختلفت مفاهيم الشباب.