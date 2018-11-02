حلمي النمنم: مؤتمرات الشباب ليست نخبوية

رفض حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، إطلاق لقب نخبوي على منتدى شباب العالم 2018 في دورته الثانية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.



وكشف النمنم، خلال لقائمه مع الإعلامي حمدي زرق، ببرنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»، أن مؤتمرات الشباب تتم مهاجمتها كونها ليست نخبوية، موضحا أن 90% من مشاكل مصر نخبوية.



وأضاف حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، أنه بعد ثورة 25 يناير اختلفت مفاهيم الشباب.