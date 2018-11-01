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الأقصر تطبق الزيادة فى أسعار تذاكر المناطق الأثرية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:16 م
الأقصر تطبق الزيادة
الأقصر تطبق الزيادة فى أسعار تذاكر المناطق الأثرية
شمس يونس
بدأت منطقة آثار الأقصر فى تطبيق قرار زيادة أسعار تذاكر زيارة المعابد والمقابر بالمناطق الأثرية المختلفة شرق وغرب المحافظة .

تراوحت الزيادة فى أسعار التذاكر ما بين ١٥ و٣٠% وجاءت بعد عام واحد من زيادة سابقة فى نوفمبر الماضى بنسبة تراوحت ما بين ٣٠ إلى ١٠٠%.

يأتى ذلك فى إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى توفير مصادر لتغطية النفقات والإنفاق على المشروعات المختلفة من أعمال كشف وتنقيب وترميم وغيرها.

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