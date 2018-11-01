الأقصر تطبق الزيادة فى أسعار تذاكر المناطق الأثرية

بدأت منطقة آثار الأقصر فى تطبيق قرار زيادة أسعار تذاكر زيارة المعابد والمقابر بالمناطق الأثرية المختلفة شرق وغرب المحافظة .



تراوحت الزيادة فى أسعار التذاكر ما بين ١٥ و٣٠% وجاءت بعد عام واحد من زيادة سابقة فى نوفمبر الماضى بنسبة تراوحت ما بين ٣٠ إلى ١٠٠%.



يأتى ذلك فى إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى توفير مصادر لتغطية النفقات والإنفاق على المشروعات المختلفة من أعمال كشف وتنقيب وترميم وغيرها.



