ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

التضامن الاجتماعي: توافر أطراف صناعية مجانية للحالات المستحقة بالوادي الجديد

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:17 ص
توافر أطراف صناعية
توافر أطراف صناعية مجانية للحالات المستحقة بالوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أعلن أمام فوزى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، قرب تركيب الدفعه الثانية من الأطراف الصناعية لذوى الإعاقة الحركية خلال الأسبوع المقبل، بواقع 31 طرفا صناعيا لحالات البتر "الأطراف العلوية، والسفلية".

وأضاف "فوزي"، أن الجمعية الخيرية المساهمة في توفير الأطراف الصناعية تقوم بهذا النشاط بشكل دوري، حيث يأتي دور الأطراف الصناعية فى التأهيل من أجل محاولة استعادة أقصى ما يمكن توفيره للشخص من قدراته البدنية وشعوره بالاستقلال.

يأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها مديرية التضامن بالتعاون مع الجمعيات الاهلية للحالات الانسانيه علي مستوي مراكز المحافظة
loading...

ترشيحاتنا

محمد فهمي: قطر اخترقت إيميلات رئيس جامعة الدول العربية وسفراء 3 دول

مسئول سعودي كبير: من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة

وزير الداخلية يتفقد قوات تأمين مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ.. صور

تعرف على شروط الترشح لمنصبين شاغرين بمجلس إدارة المصرى

الحركة الوطنية: منتدى الشباب فرصة ذهبية للحوار مع ثقافات العالم

مواطن يستغيث بوزير الداخلية بعد سرقة سيارته تحت تهديد الكلاب البوليسية.. فيديو

مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية يكشف تعاونها مع الإرهابيين بسيناء

ماذا يحدث عند ابتلاع بذور العنب

شاهد.. لحظة طرد مدافع الزمالك في مباراة وادي دجلة

جروس يرفض منح لاعبيه راحة بعد الفوز على وادي دجلة

حكاية مجرم طعن عامل كافيه بوحشية و900 ألف شخص يطالبون بمحاكمته

يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو
موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام
شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل
أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟