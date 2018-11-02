التضامن الاجتماعي: توافر أطراف صناعية مجانية للحالات المستحقة بالوادي الجديد

أعلن أمام فوزى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، قرب تركيب الدفعه الثانية من الأطراف الصناعية لذوى الإعاقة الحركية خلال الأسبوع المقبل، بواقع 31 طرفا صناعيا لحالات البتر "الأطراف العلوية، والسفلية".



وأضاف "فوزي"، أن الجمعية الخيرية المساهمة في توفير الأطراف الصناعية تقوم بهذا النشاط بشكل دوري، حيث يأتي دور الأطراف الصناعية فى التأهيل من أجل محاولة استعادة أقصى ما يمكن توفيره للشخص من قدراته البدنية وشعوره بالاستقلال.



يأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها مديرية التضامن بالتعاون مع الجمعيات الاهلية للحالات الانسانيه علي مستوي مراكز المحافظة

