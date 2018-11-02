ختام البرنامج التدريبي معايير الجودة فى التعليم

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي "معايير الجودة فى التعليم" ، أمس الخميس، بحضور أعضاء من الهيئة العلمية ، وعدد من أعضاء الهيئة العلمية المعاونة بمعهد التخطيط القومي وأعضاء من لجنة التخطيط الاستراتيجي والجودة بالمعهد، وذلك بتمويل من منحة بنك التنمية الأفريقي African Development Bank والذي ينفذه المركز الدولي للتدريب وجودة الخدمات .



وتناول البرنامج تعريفات ومفاهيم أساسية حول الجودة والإعتماد الأكاديمي – معايير الإعتماد – إنشاء نظام داخلي للجودة بمعهد التخطيط القومي – مهارات صياغة توصيف البرنامج الدراسي - مهارات صياغة توصيف المقرر الدراسي – مهارات إعداد تقرير المقرر الدراسي - مهارات إعداد تقرير البرنامج الدراسي - مهارات إعداد تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج، ويشمل ذلك كله عرض نماذج تطبيقية ودراسات حالة.