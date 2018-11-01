شاهد.. إليسا تكشف تأثير علاج السرطان عليها

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا ، عن تأثير علاج السرطان علي صحتها وشكلها، لافتة إلى مشكلة هذا المرض الخبيث العلاج والألم الذي يصاحبه.



أكدت " إليسا" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج " معكم "، أنها قامت بإجراء عملية جراحية ، و بعدها بأسبوعين فقط أحيت حفلا بالقرية العالمية بدبي فسقطت أرضا نظرا للإرهاق الشديد الذي تعرضت له.



وأشارت " إليسا" ، إلى أنها لم تكن تحتاج للعلاج الكيميائي، موضحة أنها خضعت للعلاج الإشعاعي فقط.



فقالت "إليسا" ، :" خضعت للعلاج الإشعاعي ، وهو عبارة عن علاج بيحرق مش بيوجع بس ، بتتعرضي لأشعة يوميا لمدة 45 يوما".