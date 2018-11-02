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باحث إسلامي: الفقه الضال كرّه الناس في الكلب والله لم يخلق الحيوانات للقتل

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:41 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أحمد عبده ماهر، الباحث الإسلامي، إنه فزع عندما انتشرت أخبار بشأن قتل الكلاب الضالة بسبب بعض الاعتداءات التي تحدث تجاه البشر، موضحًا أن الكلاب في أماكن كثيرة داخل مصر لا تعتدي على أحد، والبشر يعتدون على الحيوانات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج "بلدنا أمانة"، المذاع عبر فضائية "ltc": أن "الكلاب إذا استطاعت التكلم ستبوح بسلوكيات غير إنسانية ومتوحشة تصدر من البشر"، لافتًا إلى أن الله لم يخلق الحيوانات للقتل.

وتابع: "البشر هم من كره الناس بفقه ضال بسبب حديثهم عن الكلب نجس وأنه ينقض الوضوء ولا تدخل الملائكة بيت فيه كلب"، منوه إلى أن الفقه الضال انتشر وأصبح متاحًا.
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