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برلمان

موازنة البرلمان: البرنامج الإصلاحي دواء مر لابد منه

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:16 ص
النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
القسم السياسى
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن صندوق النقد الدولى نهض بالدولة المصرية، مشيرا إلى أنه بعد التعاون الذي تم بين الصندوق والحكومة نجد أن اقتصاد مصر حقق نموًا بمقدار 5.3%.

وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح وأن الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة كانت ضرورية جدا ولا يمكن تأجيلها، لافتا إلى أن معدل البطالة في انخفاض، وهناك تراجع ملحوظ فى معدل التضخم.

وأوضح وكيل الجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن صندوق النقد الدولي وافق على البرنامج الإصلاح ولم يفرض علينا أي شروط، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات إيجابية، ومصر لم تتأخر عن سداد قسط واحد حتى الآن وهذا دليل على نجاح البرناج الإصلاحى.

وأكد أن برنامج الإصلاح دواء مر ولكن لابد منه، مطالبا المواطنين الصمود أمام التحديات التى تواجها البلد، مشيرا إلى أن المستقبل يبشر بالخير الكثير.

كان سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق الدولي بمصر، قال إن لدينا حوارا دوريا مع الحكومة المصرية كل 6 أشهر.

وأوضح "سوبير لال"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن طريقة عمل التقرير الذي يعده صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية للبرنامج الإصلاحي في مصر يتضمن حوارات وتعاملات مع الحكومة المصرية المتمثلة في البنك المركزي ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.
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