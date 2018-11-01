مدافعة عن حقوق الحيوان: المصريون توحشوا

انتقدت الناشطة دينا عز الدين ذو الفقار، العاملة في مجال حقوق الرفق بالحيوان، الأصوات المنادية بقتل الكلاب الضالة في الشوارع أو ذبحها وتصدير لحومها لدول أجنبية، مؤكدة أن مصر بلد تحترم حقوق الحيوان ولا يجرؤ برلماني المطالبة بتشريع قانون ينص على ذلك أو حتى أن تخرج فتوى بتقنين ذلك.



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج "بلدنا أمانة"، عبر فضائية "ltc": أن استراتيجية 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتم على جميع أجهزة الدولة أتباع سياسة التنمية المستدامة التي تنص على أن التوعية والتطعيم ولم يتطرق أحد إلى القتل أو الإخصاء".



ولفتت إلى أن الحضارة المصرية القديمة تركت استئناس الكلاب والقطط للحضارات المقبلة، متابعة: "التوحش أصبح سلوك المصريين".