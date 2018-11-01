ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مدافعة عن حقوق الحيوان: المصريون توحشوا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:18 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
انتقدت الناشطة دينا عز الدين ذو الفقار، العاملة في مجال حقوق الرفق بالحيوان، الأصوات المنادية بقتل الكلاب الضالة في الشوارع أو ذبحها وتصدير لحومها لدول أجنبية، مؤكدة أن مصر بلد تحترم حقوق الحيوان ولا يجرؤ برلماني المطالبة بتشريع قانون ينص على ذلك أو حتى أن تخرج فتوى بتقنين ذلك.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج "بلدنا أمانة"، عبر فضائية "ltc": أن استراتيجية 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتم على جميع أجهزة الدولة أتباع سياسة التنمية المستدامة التي تنص على أن التوعية والتطعيم ولم يتطرق أحد إلى القتل أو الإخصاء".

ولفتت إلى أن الحضارة المصرية القديمة تركت استئناس الكلاب والقطط للحضارات المقبلة، متابعة: "التوحش أصبح سلوك المصريين".
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة

حكاية مجرم طعن عامل كافيه بوحشية و900 ألف شخص يطالبون بمحاكمته

مذكرات حمدي قنديل تكشف عن تجربته الوحيدة فى مجال التمثيل

توفيق عكاشة: أغنية آه لو لعبت يا زهر خربت فكر الناس.. فيديو

فيديو كارثي لمحاولة خطف الأطفال من المدارس بالإسكندرية

ترامب يعلق على قافلة المهاجرين على الحدود المكسيكية

النقل: قطار سريع من العين السخنة يمر بالعاصمة الإدارية والعلمين

برلماني يطالب بزيادة رواتب الموظفين والمعاشات في العام المالي الجديد

جيسي العاصي تدافع عن النقاب: أطلب من أخواتي المحجبات يخدوا بإيدي ويدعولي

حقيقة إنقاذ طفل عثر عليه حيا بعد 3 أيام لسقوط الطائرة الإندونيسية.. صور

السفير المصري الجديد يقدم أوراق اعتماده فى إسرائيل

احتسب 76 ضربة جزاء و20 كارت أحمر.. حكاية حكم مباراة الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

فيديو

أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام
أميرة نسيم تروي لـ صدى البلد حكايتها من الأمومة إلى الإعلام.. موقف محرج غير حياتها وزوجها ساندها.. فيديو وصور
جيسي العاصي تدافع عن النقاب: أطلب من أخواتي المحجبات يخدوا بإيدي ويدعولي
فريدة الشوباشي: النقاب ليس حرية شخصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟