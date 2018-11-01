رئيس جهاز تنمية المشروعات توجه رسالة للشباب: قدم فكرة واحصل على تمويل

وجهت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات رسالة للشباب تطالبهم فيها بالاستفادة من مسابقة مفتاح مشروعك التي بدأت 31 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.



وقالت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: "قدم فكرة المشروع واستفد من المميزات الإضافية التي يقدمها الجهاز والتقديم بدأ يوم 30 أكتوبر ويستمر لمدة شهر، مطلوب افضل الأفكار الموجودة لدى شبابنا بحيث يتم ترجمتها لمشروعات وهنختار 81 مشروعا و3 مشروعات فى كل محافظة هيكسبوا بالمسابقة".



واختتمت: "فكر وقدم مستقبلك محتاج فكرة ولمعرفة تفاصيل المسابقة والتقديم اتصل بالخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات 16733 أو من خلال موقع تنمية المشروعات، أو من خلال موقع وزارة الشباب والرياضة، أو فروع جهاز تنمية المشروعات فى جميع المحافظات فمستقبل محتاج فكرة".