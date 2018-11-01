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رياضة

أمير عزمي مجاهد: هدفنا تحقيق الانتصارات

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:33 م
صدى البلد
ملك موسي
أكد أمير عزمي مجاهد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق يبحث عن تحقيق الانتصارات في الوقت الحالي بغض النظر عن الأداء سواء جيدا أو غير ذلك.

وأعرب عن سعادته بالفوز الذي تحقق على وادي دجلة في الجولة الثانية عشرة بالدوري برباعية مقابل هدفين.

وتحدث أمير عزمي مجاهد عن طرد محمد عبد الغني مدافع الفريق قائلا: "اعتراضنا كان بسبب أن الحكم استغرق وقتا لحين اتخاذ قرار الطرد، لكن من الممكن أن يكون قد سأل المساعد".
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