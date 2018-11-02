برلماني: صندوق النقد الدولي يدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر

قال النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن تعاون صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية أمر طبيعى مشيرا إلى أن صندوق النقد يقوم بذلك من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول.



وأضاف الجوهري فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصندوق يتابع برامج الإصلاح الاقتصادي للدول بعد أن يقرضها ، لافتا إلى أن الصندوق أقرض مصر 12 مليار دولار على دفعات ومع كل دفعة يراجع مع الحكومة المصرية مما تحقق من تقدم في برنامجها ومعدلات النمو.



وأشار إلى أن الصندوق النقد الدولى يطالب مصر بتوفير فرص عمل أكبر للشباب، وجذب الاستثمارات إلى مصر بشكل أفضل حتى تستطيع تزويد معدل انتاجها ، لافتا إلى أن معدل التضخم تزايد الفترة السابقة نتيجة رفع أسعار المحروقات وجار معالجة ذلك، مشيرا إلى أن الصندوق يرى المؤشرات فى الوقت الحالى تصاعدية وتحتاج عمل وجهد أكبر من جانب الحكومة المصرية لتستطيع أن تسير على هذا الطريق.



وأضاف أنه لا يوجد ترابط بين الوزارات وبعضها وبين الوزارات والمحافظين ، حيث إنهم في الأصل هم المعنيين بتوفير الاستثمارات والمشاريع فى الدولة ، مشيرا إلى أن هذه نقطة سلبية ويجب التعامل معها حتي يستطيع المواطن ال إحساس بالنمو.



كان قد قال سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق الدولي بمصر، إن لدينا حوارا دوريا مع الحكومة المصرية كل 6 أشهر.



وأوضح "سوبير لال"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن طريقة عمل التقرير الذي يعده صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية للبرنامج الاصلاحي في مصر يتضمن حوارات وتعاملات مع الحكومة المصرية المتمثلة في البنك المركزي ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.

