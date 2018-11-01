إدوارد يحذر نيللي كريم: خلي بالك الصحف هتتكلم عليكي

سخر إدوارد، من الصور المنتشرة لـ نيللي كريم وصديقها مهندس الديكور أحمد طلعت، الذي شاركها مؤخرًا الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها، كما رافقها في عدة جولات سياحية خارج مصر، قائلا: "خلوا بالكوا من الصحف في الفترة المقبلة لأنها هتتكلم عليكم".



وأضاف إدوارد ساخرا من صور نيللي وصديقها: "الشائعات طلعت خلاص عليكم اهو، ويارب يا نيللي تكوني مبسوطة في حياتك واحنا بتمنى ليك كل خير".



ونشرت نيللي صورة لها برفقة أحمد طلعت أشهر مهندسي الديكور في الوسط الفني المصري من العاصمة البريطانية لندن، عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "من المضحك جدا أنني أحتاج لقول هذا التوضيح، عزيزي أحمد طلعت توتي أنا سعيدة ويشرفني أن تكون أخي وصديقي لأنك الأفضل".