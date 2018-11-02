حبس شخصين 4 أيام لحيازتهم نصف كيلو حشيش

قررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لحيازتهم نصف كيلو حشيش بمنطقة روض الفرج.



واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.



كانت الأطواق الأمنية، التابعة لمباحث قسم شرطة روض الفرج، تمكنت أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بشارع عبيد من ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة ملاكى وبحوزتهما نصف كيلو حذيش ومبلغ مالي 5400 جنيه و٢ هاتف محمول.