ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

جيسي العاصي تدافع عن النقاب: أطلب من أخواتي المحجبات يخدوا بإيدي ويدعولي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:39 م
الإعلامية جيسي العاصي
الإعلامية جيسي العاصي
كريـم الخـطيب
قالت الإعلامية جيسي العاصي إنه من حق كل شخص يفعل ما يريده طالما لا يوجد ضرر يقع على الطرف التاني، موضحة أنه غير مقبول فرض اي وصايا على أي شخص مهما كان من هو لان الحرية ثمنها غالٍ.

وأضافت جيسي العاصي خلال برنامج «بر الأمان» المذاع على قناة «صدى البلد» أن كل الأديان السماوية حفظت الحريات لجميع البشر في اختياراتهم والله عز وجل خلق الإنسان حرا وخيره بين الجنة والنار.

وتابعت العاصي: «لا أحد يسطيع ان يمنع فتاة او سيدة من ارتداء النقاب او خلعه لانه غير مقبول، وأدعو من الله ان يردنا إليه ردا جميلا، لذلك اطالب أخواتي المحجبات ان يخدوا بإيدي ويدعولي».
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس البرازيلي الجديد يفجر مفاجأة بشأن إسرائيل

حمدي قنديل ونجلاء فتحى.. تفاصيل قصة حب بدأت بحوار صحفي فى 10 صور

الترجي يرفض المران في ملعب برج العرب

المدرب المساعد لـ الترجى يعلق على تطبيق تقنية الـVAR في نهائي إفريقيا..صور

قبل وقوع الكارثة.. الشرطة البريطانية توقف طيارا قبيل إقلاعه بدقائق

اليسا باكية: أخفيت عن والدتي إصابتي بالسرطان

القنصل الكندي يقدم الشكر لعامل بمطار القاهرة

بعشرة لاعبين .. الزمالك يهزم دجلة برباعية ويغرد بصدارة الدوري .. فيديو

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

سلطنة عمان تقترح استضافة لقاء بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني

إغلاق طريق مرسى علم - برنيس لوجود نحر به من الأمطار

وزير التعليم يضع شروطًا للاستمرار في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

فيديو

أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام
أميرة نسيم تروي لـ صدى البلد حكايتها من الأمومة إلى الإعلام.. موقف محرج غير حياتها وزوجها ساندها.. فيديو وصور
جيسي العاصي تدافع عن النقاب: أطلب من أخواتي المحجبات يخدوا بإيدي ويدعولي
فريدة الشوباشي: النقاب ليس حرية شخصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟