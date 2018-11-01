جيسي العاصي تدافع عن النقاب: أطلب من أخواتي المحجبات يخدوا بإيدي ويدعولي

قالت الإعلامية جيسي العاصي إنه من حق كل شخص يفعل ما يريده طالما لا يوجد ضرر يقع على الطرف التاني، موضحة أنه غير مقبول فرض اي وصايا على أي شخص مهما كان من هو لان الحرية ثمنها غالٍ.



وأضافت جيسي العاصي خلال برنامج «بر الأمان» المذاع على قناة «صدى البلد» أن كل الأديان السماوية حفظت الحريات لجميع البشر في اختياراتهم والله عز وجل خلق الإنسان حرا وخيره بين الجنة والنار.



وتابعت العاصي: «لا أحد يسطيع ان يمنع فتاة او سيدة من ارتداء النقاب او خلعه لانه غير مقبول، وأدعو من الله ان يردنا إليه ردا جميلا، لذلك اطالب أخواتي المحجبات ان يخدوا بإيدي ويدعولي».