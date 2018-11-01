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رياضة

أشعة لبهاء مجدي بعد إصابته أمام وادي دجلة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
ملك موسي
كشف الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة بهاء مجدي الظهير الأيسر للفريق الأبيض بكدمة في الركبة، وتعرض اللاعب للإصابه خلال مباراة دجلة التي أقيمت في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يجري اللاعب أشعة على قدمه خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة وتحديد برنامجه العلاجي وموعد عودته للتدريبات.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا الجمعة استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.
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