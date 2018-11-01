أبو الليف يناشد وزيرة الثقافة بالسماح بتصوير المسرحيات

قال الفنان والمطرب أبو الليف، بطل مسرحية كينج كونج، خلال حواره ببرنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على " اليوم"، إن المخرج محمد حسن هو من شجعني للتمثيل على خشبة المسرح.



وعن تجربة المسرح أوضح أبو الليف" أن الممثل يحصل على تقييم الجمهور في نفس الوقت".



وأضاف أبو الليف: أن فكرة وورق المسرحية شدتني لتمثيلها، وبرؤية الدكتور محمد حسن أستطاع تقديم شئ يجذب الطفل لمتابعتها، أقدم عدد من الأغاني داخل مسرحية كينج كونج ".



وناشد أبو الليف إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بالسماح بتصوير المسرحيات التي تقام على مسارح الوزارة، لأنها ستدخل أموال للوزارة".