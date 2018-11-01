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أسامة كمال: المؤسسات غير قلقة بشأن العلاقات المصرية الإثيوبية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أشاد الإعلامي أسامة كمال، بالعلاقات المصرية الإثيوبية، والزيارات المتبادلة بين المسؤولين، والنواب، قائلًا إن المؤسسات غير قلقة، ولا ترى الغد أسود، ولهذا تصدر تصريحات عاقلة مسؤولة.

وأضاف خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "من 2011 ناس بيحرضونا على بعض، وعلى غيرنا، و يستقلوا بكل تصرف تجاه تحسين العلاقات، استقلوا بزيارة الرئيس لإثيوبيا، وكل تصرف، ويواصلون التحريض".


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