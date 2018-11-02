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حوادث

حبس صاحب مطبعة يقلد العلامات التجارية بدون تصريح في السلام

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
سيارات شرطة - ارشيفيه
سيارات شرطة - ارشيفيه
اسلام مقلد
قررت النيابة العامة حبس صاحب مطبعة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة.

واعترف المتهم بتقليد العلامات والمطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت تمكنت مباحث الأموال العامة بالقاهرة من ضبط صاحب مطبعة لقيامه بتقليد العلامات التجارية بمنطقة بالسلام، وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على ٥ زنكات مدون عليهم ( هميرا لعلاج السمنة، علاج دوالى القدمين والساقين، إزالة آلام العظام والمفاصل والغضاريف والام العمود الفقري وآلام أسفل الظهر والقدمين) و2 زنكة مدون عليها ( اليقطين شجرة الحياة ، زيت اليقطين ) وكميات أخرى.

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