ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد استمرار دعمه للمصري والجهاز الفني الجديد..صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:41 م
محافظ بورسعيد يؤكد
محافظ بورسعيد يؤكد استمرار دعمه للمصري والجهاز الفني الجديد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
جدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التأكيد على استمرار دعمه للنادي المصري خاصة في هذه الفترة الانتقالية لتوطين الاستقرار في مسيرة النادي وهو مقبل علي المواجهات المنتظرة في الدوري بعد إغلاق الصفحة الإفريقية.

وطالب المحافظ مجلس الإدارة خلال اللقاء الذي عقده مع المجلس بحضور الجهاز الفني الجديد أن يكونوا علي قلب رجل واحد وان تتوقف التصريحات المتعددة من أعضاء المجلس في الوقت الراهن وان يكون هناك صوت واحد فقط يعبر عن مجلس الإدارة أمام جماهير النادي العريضة منعا لحدوث اي تفاعلات سلبية تؤثر على استقرار النادي المطلوب دعمه بشدة في الفترة الحالية

كما أعرب المحافظ عن تأييده ودعمه الكامل للقيادة الفنية الجديدة برئاسة ابن بورسعيد الدكتور ميمي عبد الرازق وبالخبرات الكبيرة التي يضمها الجهاز بقيادة  الكابتن مصطفى يونس ومحمد ابو جريشة وياسر عزت.

ووجه المحافظ الشكر للجهاز الفني السابق علي ما قدمه من جهد مخلص طوال فترة وجوده بالمصري.

ومن جانبه أكد الدكتور ميمي عبد الرازق أن الجهاز الفني على قلب رجل واحد وان الجميع تعاهدوا علي بذل الجهود المخلصة للحفاظ على كيان المصري بين الأندية الكبار في الكرة المصرية.

كما أكد الكابتن مصطفي يونس سعادته بالعمل مع الدكتور ميمي عبد الرازق واحد من المدربين القلائل الموهلين علميا وعمليا في مصر وأنه يشعر بالفخر بالعمل في النادي المصري وسيضع كل خبرتة من أجل مصلحة الفريق ويشعر بالتفاؤل بالروح الجديدة التي أبداها اللاعبين بعد أن شعروا بأن المجال مفتوح من الجهاز الفني امام الجميع لإثبات احقيتة وحجز مكانه في الفريق طبقا للجهد والعطاء والكفاءة

وتعاهد أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني أمام المحافظ بالتعاون المخلص في الفترة القادمة من أجل تهيئة الأجواء لعبور الفترة الانتقالية الحالية بشكل إيجابي وبما يليق باسم المصري وتاريخه العريق.
محافظ بورسعيد يؤكد استمرار دعمه للمصري والجهاز الفني الجديد..صور
محافظ بورسعيد يؤكد استمرار دعمه للمصري والجهاز الفني الجديد..صور
محافظ بورسعيد يؤكد استمرار دعمه للمصري والجهاز الفني الجديد..صور
محافظ بورسعيد يؤكد استمرار دعمه للمصري والجهاز الفني الجديد..صور
loading...

ترشيحاتنا

محمود محيي الدين يوضح مشكلات الاقتصاد المصري وطرق حلها

اليسا تحكي لأول مرة عن انتصارها على السرطان.. فيديو

حمدي قنديل ونجلاء فتحى.. تفاصيل قصة حب بدأت بحوار صحفي فى 10 صور

ترامب يعلق على قافلة المهاجرين على الحدود المكسيكية

محمود محي الدين: لا خوف من الديون بشرط

النقل: قطار سريع من العين السخنة يمر بالعاصمة الإدارية والعلمين

كهربا يدرك التعادل للزمالك أمام دجلة بخطأ أوسة القاتل .. فيديو

عبد الله السعيد يوجه رسالة للاعبى الاهلى قبل نهائى أفريقيا

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

إضراب موظفين في جوجل احتجاجا على التحرش في العمل وعدم المساواة

5 تنبوءات مرعبة ترصد سيناريوهات نهاية العالم .. صور

الزمالك يتقدم على وادى دجلة بهدفين فى شوط أول مثير .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

فيديو

أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام
أميرة نسيم تروي لـ صدى البلد حكايتها من الأمومة إلى الإعلام.. موقف محرج غير حياتها وزوجها ساندها.. فيديو وصور
جيسي العاصي تدافع عن النقاب: أطلب من أخواتي المحجبات يخدوا بإيدي ويدعولي
فريدة الشوباشي: النقاب ليس حرية شخصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟