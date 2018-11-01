محافظ بورسعيد يؤكد استمرار دعمه للمصري والجهاز الفني الجديد..صور

جدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التأكيد على استمرار دعمه للنادي المصري خاصة في هذه الفترة الانتقالية لتوطين الاستقرار في مسيرة النادي وهو مقبل علي المواجهات المنتظرة في الدوري بعد إغلاق الصفحة الإفريقية.



وطالب المحافظ مجلس الإدارة خلال اللقاء الذي عقده مع المجلس بحضور الجهاز الفني الجديد أن يكونوا علي قلب رجل واحد وان تتوقف التصريحات المتعددة من أعضاء المجلس في الوقت الراهن وان يكون هناك صوت واحد فقط يعبر عن مجلس الإدارة أمام جماهير النادي العريضة منعا لحدوث اي تفاعلات سلبية تؤثر على استقرار النادي المطلوب دعمه بشدة في الفترة الحالية



كما أعرب المحافظ عن تأييده ودعمه الكامل للقيادة الفنية الجديدة برئاسة ابن بورسعيد الدكتور ميمي عبد الرازق وبالخبرات الكبيرة التي يضمها الجهاز بقيادة الكابتن مصطفى يونس ومحمد ابو جريشة وياسر عزت.



ووجه المحافظ الشكر للجهاز الفني السابق علي ما قدمه من جهد مخلص طوال فترة وجوده بالمصري.



ومن جانبه أكد الدكتور ميمي عبد الرازق أن الجهاز الفني على قلب رجل واحد وان الجميع تعاهدوا علي بذل الجهود المخلصة للحفاظ على كيان المصري بين الأندية الكبار في الكرة المصرية.



كما أكد الكابتن مصطفي يونس سعادته بالعمل مع الدكتور ميمي عبد الرازق واحد من المدربين القلائل الموهلين علميا وعمليا في مصر وأنه يشعر بالفخر بالعمل في النادي المصري وسيضع كل خبرتة من أجل مصلحة الفريق ويشعر بالتفاؤل بالروح الجديدة التي أبداها اللاعبين بعد أن شعروا بأن المجال مفتوح من الجهاز الفني امام الجميع لإثبات احقيتة وحجز مكانه في الفريق طبقا للجهد والعطاء والكفاءة



وتعاهد أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني أمام المحافظ بالتعاون المخلص في الفترة القادمة من أجل تهيئة الأجواء لعبور الفترة الانتقالية الحالية بشكل إيجابي وبما يليق باسم المصري وتاريخه العريق.