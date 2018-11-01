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برلمان

الوزراء يوافق للنائب أمين مسعود على إنشاء مستشفى.. مستندات

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:28 م
الدكتور مصطفى مبدولى
الدكتور مصطفى مبدولى رئيس الوزراء
ماجدة بدوي
توجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية والشرابية بمحافظة القاهرة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق، على موافقته واستجابته للطلب الذى تقدم به بتخصيص قطعة ارض لجمعية الرفق بالحيوان بمدينة العاشر من رمضان بدلا من الارض الحالية الكائنة بمنطقة الشرابية حتى يتم انشاء مستشفى نموذجى كبير على هذه الارض لخدمة اهالى الشرابية والزاوية.

وقال "مسعود " فى بيان صحفى له ان مجلس الوزراء بكامل تشكيله برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى يستحق الشكر لموافقته على هذا الاقتراح الذى تبناه معى حزب مستقبل وطن مشيرا الى ان المستشفى سوف يقام على مساحة 11 ألف متر مربع وأعرب عن ثقته الكاملة يقدرة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على تنفيذ هذه المؤسسة الصحية على أعلى مستوى لتكون بها جميع الأقسام الطبية من جراحات القلب والأوعية الدموية والعظام والنساء والولادة والأطفال والكلى والأسنان وغيرها من التخصصات.

وأكد النائب امين مسعود أنه سوف يلتقى خلال الأيام القليلة القادمة، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ليطلب منه تدبير الاعتمادات المالية من خارج الموازنة العامة للدولة للبدء الفورى فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء المستشفى، معربا عن ثقته الكاملة فى ان الوزير محمد معيط سوف يستجيب لطلبه، خاصة انه أكد من خلال خبراته غير المسبوقة فى تاريخ وزراء المالية فى مصر على تدبير الاموال لمثل هذه المشروعات ومن خارج الموازنة العامة للدولة.
الوزراء يوافق للنائب أمين مسعود على إنشاء مستشفى.. مستندات
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