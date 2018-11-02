قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لتطوير طريق بلبيس الصحراوي سيتم عمل اللحام لتحويل الخط الرئيسي للمياه قطر 800مم الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينه قباء – عمارات الفاروقيه – قطاع الامن المركزي – تقسيم عمر ابن الخطاب – مساكن الضباط – اطلس 3 – مساكن النيل ) .
ومن المقرر أن يستمر قطع المياه لمدة 16 ساعة اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي السبت .
وأهابت فى بيان لها بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، مشيرة إلى أنه تم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
ومن المقرر أن يستمر قطع المياه لمدة 16 ساعة اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي السبت .
وأهابت فى بيان لها بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، مشيرة إلى أنه تم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.