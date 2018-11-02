ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لتطوير طريق بلبيس الصحراوي سيتم عمل اللحام لتحويل الخط الرئيسي للمياه قطر 800مم الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينه قباء – عمارات الفاروقيه – قطاع الامن المركزي – تقسيم عمر ابن الخطاب – مساكن الضباط – اطلس 3 – مساكن النيل ) .

ومن المقرر أن يستمر قطع المياه لمدة 16 ساعة اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي السبت .

وأهابت فى بيان لها بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، مشيرة إلى أنه تم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
loading...

ترشيحاتنا

التحالف العربي يعلن تدمير موقع إطلاق صواريخ باليستية ومحطات درونز

انتخابات التجديد النصفي للكونجرس 8 نوفمبر.. استفتاء جديد على شخص ترامب... إقالة الرئيس الأمريكي تظهر في الأفق.. وتوقعات بفقدان الجمهوريين العديد من المقاعد

برلماني: الدولة بدأت تدرك مخاطر مواقع التواصل

مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية يكشف تعاونها مع الإرهابيين بسيناء

تعرف على 10 فوائد لوجبة الإفطار

شيريهان ناعية حمدي قنديل: وداعا إنسان مصري مثقف غير مدعي

مرة أسبوعيًا .. ماسك بمكونات طبيعية لتغذية شعر طفلك

هيدى كرم : لم أحدد موعد زفافى بعد

اتهام شركة أدوية بالتسبب في قتل أطفال حديثي الولادة ببريطانيا

النيابة توجه تهمة القتل العمد لسائق مزق جسد زميله بمدينة نصر

طريقة تنظيف بشرة العروسة قبل الزفاف

حكم تعليق الصور فى المنزل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

مشادة بين فريدة الشوباشي وأستاذ جامعة على الهواء بسبب النقاب
تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو
موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام
شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل
أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟