قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لتطوير طريق بلبيس الصحراوي سيتم عمل اللحام لتحويل الخط الرئيسي للمياه قطر 800مم الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينه قباء – عمارات الفاروقيه – قطاع الامن المركزي – تقسيم عمر ابن الخطاب – مساكن الضباط – اطلس 3 – مساكن النيل ) .



ومن المقرر أن يستمر قطع المياه لمدة 16 ساعة اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي السبت .



وأهابت فى بيان لها بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، مشيرة إلى أنه تم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.