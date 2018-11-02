ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس 3 سيدات بتهمة سرقة المواطنين

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
عمرو خليفة
قررت النيابة العامة ، حبس 3 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهم بسرقة المواطنين.

كان ضباط قسم مكافحة جرائم النشل بالقاهرة القوا القبض على ٣ سيدات مسجلات خطر سرقات ونشل وبحوزتهن 3 حوافظ نقود بداخلها 1850 جنيها و3 هواتف محمولة، حلق ذهب مجهولة المصدر.

وبمناقشتهن اعترفن بتكوينهن تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب " المغافلة والاحتكاك " وأن المضبوطات حيازتهن من متحصلات نشاطهن الإجرامي ( جارى التوصل لمالكيها ).

واعترفن بإرتكاب عدد 2 حادث سرقة بذات الأسلوب.
loading...

ترشيحاتنا

اليسا باكية: أخفيت عن والدتي إصابتي بالسرطان

ماذا يحدث عند ابتلاع بذور العنب

تشيلي تعلن انضمامها لـ الحزام والطريق تحت قيادة الصين

شاهد.. أفعى تخرج من حائط البراق أثناء تأدية الإسرائيليين إحدى الصلوات

المدرب المساعد لـ الترجى يعلق على تطبيق تقنية الـVAR في نهائي إفريقيا..صور

مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية يكشف تعاونها مع الإرهابيين بسيناء

مصطفى فاروق بعد فوزه: انتخابات الغرف السياحية شهدت حضورا مميزا

عاصى الحلانى يصل القاهرة استعدادا لحفله فى الأوبرا

حكاية مجرم طعن عامل كافيه بوحشية و900 ألف شخص يطالبون بمحاكمته

نجم بايرن ميونيخ يعتذر للعرب: لم أقصد الإساءة

تعرف على شروط الترشح لمنصبين شاغرين بمجلس إدارة المصرى

برلماني يطالب بزيادة رواتب الموظفين والمعاشات في العام المالي الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو
موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام
شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل
أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟