حبس 3 سيدات بتهمة سرقة المواطنين

قررت النيابة العامة ، حبس 3 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهم بسرقة المواطنين.



كان ضباط قسم مكافحة جرائم النشل بالقاهرة القوا القبض على ٣ سيدات مسجلات خطر سرقات ونشل وبحوزتهن 3 حوافظ نقود بداخلها 1850 جنيها و3 هواتف محمولة، حلق ذهب مجهولة المصدر.



وبمناقشتهن اعترفن بتكوينهن تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب " المغافلة والاحتكاك " وأن المضبوطات حيازتهن من متحصلات نشاطهن الإجرامي ( جارى التوصل لمالكيها ).



واعترفن بإرتكاب عدد 2 حادث سرقة بذات الأسلوب.

