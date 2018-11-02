780.6 مليار جنيه حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي في أغسطس الماضي

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي أن حجم الأصول الأجنبية للبنك بلغت جملتها 780.6 مليار جنيه في أغسطس مقابل 778.3 مليار في يوليو 2018 ومقارنة بـ 775.954 مليار جنيه بنهاية يونيو من نفس العام.



ووصلت جملة الخصوم الأجنبية للبنك لـ 474.914 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 474.83 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 474.5 مليار في يونيو 2018.



وبلغت جملة الأصول والخصوم الأجنبية لديه بلغت 305.64 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 303.44 مليار في يوليو السابق له بفارق2.2 مليار جنيه، ومقارنة بـ 301.5 مليار في يونيو من نفس العام بزيادة بلغت 4.14 مليار جنيه.