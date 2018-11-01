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فريدة الشوباشي: النقاب ليس حرية شخصية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:29 م
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
كريـم الخـطيب
قالت الكاتبة فريدة الشوباشي إن النقاب ليس حرية شخصية كما يعتقد البعض، موضحة أن النقاب يخفي معالم وجه وشخصية من ترتديه.

وأضافت فريدة الشوباشي خلال لقائها مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج «بر الأمان» على قناة «صدى البلد» أنه من الصعب عدم رؤية وجه الشخص الذي تتحدث إليه.

وأوضحت أنه غير مقبول أن ينظر الرجل للمرأة على أنها شيئا تثير غرائزه الجنسية، مؤكدة أن هناك جرائم تحدث بسبب النقاب ويعتبر اعتداء على الحرية.
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