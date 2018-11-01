قبل وقوع الكارثة.. الشرطة البريطانية توقف طيارا قبيل إقلاعه بدقائق

أعلنت شرطة لندن، اليوم الخميس، توقيف مساعد طيار ياباني تابع لشركة الخطوط الجوية اليابانية، قبل إقلاع طائرته، بسبب ارتفاع مستوى الكحول في دمه 10 أضعاف.



وقالت قناة "إن إتش كي"، التلفزيونية، إنه على الرغم من عدم اكتشاف التحليل الذي أجرته شركة الطيران عن وجود الكحول في دم الطيار، غير أن سائق الحافلة التي كانت تحمل الطاقم إلى الطائرة، شعر برائحة الكحول وأخبر الشرطة.



وكشف التحليل الذي قامت بإجرائه الشرطة عن وجود 0.93 مليجرام من الكحول لكل لتر في دم الطيار، وهو ما يزيد بمقدار 10 أضعاف عن المعايير المعتمدة في المملكة المتحدة.



وتم اعتقال الطيار الذي اعترف بأنه عشية السفر، ذهب لوحده إلى بار الفندق واقتنى حوالي 1.5 لتر من النبيذ و1.8 لتر من البيرة، في غرفته.