وسط حضور 5000 شاب من 160 دولة.. شباب الإعلام المصري على المنصة بجلسات منتدى شباب العالم

يشهد مطار شرم الشيخ استعدادات مكثفة تزامنا مع قرب انطلاق منتدى شباب العالم في الثالث من الشهر الجاري وحتى اليوم السادس من نفس الشهر، في حضور ما لا يقل عن 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم، كما تشهد المدينة استعدادات مكثفة استعدادا لهذا الحدث العالمى.



يشهد منتدى شباب العالم هذا العام جلسات مكثفة، تصل إلى ما يقرب من 20 جلسة يقوم بإدارة هذه الجلسات عدد من الإعلاميين ، ويرصد صدى البلد فى هذة السطور أبرز الإعلاميين المشاركين فى المنتدى من هذا العام



الإعلامية آية عبد الرحمن شاهين



آية عبد الرحمن هى مقدمة برنامج "اليوم وغدا"، كان لعبد الرحمن تجربة سابقة فى إدارة الجلسات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث شاركت في تقديم جلسات بمنتدى شباب العالم ، كما أدارت جلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمسئولين وشباب جامعات مصر المختلفة بالمؤتمر الوطنى للشباب فى دورتة السادسة بجامعة القاهرة.



وتعمل اية مذيعة بقناة إكسترا نيوز وكان لها عدد من التجارب الإعلامية قبل انضمامها لقناة إكسترا نيوز ، حيث انضمت بعد تخرجها للتدربت 5 سنوات في ماسبيرو وتحديدا في راديو مصر، وبدأت الإعداد لرسالة ماجستير في النقد الفني من أكاديمية الفنون عام 2016 كما عملت في قناة “الحدث” وبعد ذلك تم اختيارها للعمل كمذيعة في قناة النهار من بين 250 من المتقدمين، ثم تم تصفيتهم إلى 6 أشخاص ، و صنفتها قناة “النهار” أيضا كأفضل قارئة نشرة في مصر.





الإعلامية لما جبريل



تعتبر "لما" واحدة من الوجوه الشابة التى ظهرت بقوة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تقديم برنامج الـ "توك شو" الشهير "هنا العاصمة" على قناة "CBC" العامة كما تتمتع بأداء انسيابي ورشيق في تقديم التغطيات الإخبارية على شاشة "إكسترا نيوز".



وكان لـ"لما " تجربة سابقة أيضًا فى تقديم الجلسات امام الرئيس حيث ادارت المذيعة بقناة "اكسترا نيوز" الحفلة الختامية في نهاية فعاليات مؤتمر الشباب الرابع، وتخرجت لما من كلية الإعلام ‏التابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة والتحقت لما جبريل بالعمل التليفزيوني، وبدأت رحلتها من قناة "الحياة".





الإعلامية نانسي نور



من المفترض ان تقدم الاعلامية نانسى نور حفل الختام لمنتدى الشباب لهذا العام ، الاعلامية هى مقدمة برنامج “شائعات وحقائق " على قناة CBC اكسترا .

وتعد نانسي نور من افضل المذيعات الشابة التى تقدم برامج على شبكة CBC ، ,كان لها دور كبير فى تقدم النشرات الإخبارية على قناة «سي بي سي»، حققت نجاحات جيدة على الساحة الإعلامية، وشاركت أيضا في مؤتمر الشباب من خلال رسائل يومية قدمتها.





الإعلامي رامي رضوان



هو مقدم برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" ، ويعتبر من أفضل الاعلاميين الشباب على الساحة الإعلامية نظرأً للباقته وحسن مظهرة ومهنيته العالية .



وقدم الإعلامي رامي رضوان مؤتمرات واحتفالات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، منها جلسات بمؤتمرات الشباب ويوم الشباب المصري، وآخرها ، في تقديم فعاليات احتفالية الأسرة المصرية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس السوادني عمر البشير.



تخرج رضوان من كلية الإعلام الجامعة الأمريكية، و التحق بالتدريب في قطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى ، وعمل مراسل التقارير بقناة "أو تي في" حتى قدم فقرة عن الأفلام القصيرة بعنوان "اكتشف مصر"، ومنها بدأ مشوار انطلاقته ليقدم حلقة أسبوعية في برنامج "صباحك سكر زيادة" ، ثم "أون تيوب"، وقضى في المؤسسة 9 سنوات.





الإعلامي عمرو خليل



أدار الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "اليوم " على DMC فى يوليو من العام الجاري الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني بمؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، وظهر خليل، في جلسة بعنوان: “تطوير منظومة التأمين الصحي” بالمؤتمر الوطني السادس للشباب .



وعمل خليل في بداياته مقدم برامج ونشرات بقناة النيل للأخبار منذ عام 2000 وأيضا مراسل في تغطية حرب العراق عام 2004 و حصل على جائزة التميز الإعلامي عام 2004 وحائز ايضا على جائزة في الأدب الإنجليزي من جامعة حلوان، و قدم عمرو خليل البرنامج الأهم على شاشة قناة (الحرة) الأمريكية باسم “اليوم” وعلى مدى 5 سنوات متواصلة، وكان للبرنامج دور متميز في تغطية أحداث ثورة 25 يناير و30 يونيو، إضافة إلى أحداث الربيع العربي في ليبيا واليمن وسوريا.



وفي نهاية 2016 ودع الإعلامي عمرو خليل، برنامجه “الله أعلم” الذي كان يذاع علي قناة “سي بي سي”، واستمر في تقديمه 3 سنوات متتالية، بعد تقديم استقالته من القناة، وانتقاله لقناة “دي إم سي” الإخبارية





الإعلامي محمد عبد الرحمن



كان للاعلامى محمد عبد الرحمن، تجربة سابقة امام الرئيس حيث ظهر لاول مرة كمدير للندوة التى أقيمت بالمؤتمر الوطنى للشباب بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكانت الندوة بعنوان العلاقة بين ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية، ولاقى أداء عبد الرحمن استحسان عدد كبير من متابعى الندوة، لرصانة أدائه وهدوئه وثقته بنفسه، وقدرته على إدارة الحوار.



تخرج محمد عبد الرحمن في أكاديمية الفنون، ورغم مجموعه الضئيل فى مرحلة الثانوية العامة، إلا أنه تميز في الأكاديمية وكان الثانى على دفعته وانضم محمد عبد الرحمن إلى قناة سي إن بي سي عربية، وقدم مجموعة من البرامج من أهمها الحصيلة وبالأخضر ونبض اليوم وبعد ذلك استقال من قناة سي إن بي سي عربية، متجهًا إلى قناة CBC إكسترا ليقدم عليها برنامج "مصر العرب" و"حديث الساعة" ثم استقر فى النهاية إلى شبكة قنوات DMC حيث تعاقد على برنامج "توك شو" يتعلق بالشأن العربى والإقليمى





الإعلامية ريهام الديب



هى مقدمة برنامج "مصر النهارده" على شاشة الأولى، وكان لها السبق فى تقديم أبرز احتفالات ومناسبات ومشروعات الدولة المصرية، والتي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان آخرها إدارة إحدى جلسات “الوطني للشباب” في الإسماعيلية.



حيث شاركت في تقديم المؤتمر الوطني للشباب على مدار الثلاث دورات الأخيرة في القاهرة وأسوان والإسماعيلية، في حضور الرئيس السيسي، سواء بالتقديم أو إدارة بعض الجلسات.



كما قدّمت حفلات افتتاح بعض المشروعات التنموية التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينهم مشروعات الإسكان الاجتماعي في حي الأسمرات، وغيط العنب بالإسكندرية ومدينة بدر، بالإضافة إلى الحفل الخاص بمناسبة مرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة، وحفل استقبال حمد بن عيسى ملك البحرين في قصر عابدين.



وتخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1997، وبدأت حياتها العملية في التليفزيون المصري عام 1998، حتى الوقت الحالي ، حصلت على جائزة من الرئيس الأسبق محمد حسني مُبارك، ورصد فريق عمل البرنامج جائزة الإبداع الذهبية في مهرجان “القاهرة للإذاعة والتليفزيون”، عن حلقة عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق.





الإعلامي عمرو عبد الحميد



عمرو عبد الحميد هو المدير العام الحالي لقناة قناة تن الفضائية ومقدم برنامج "البيت بيتك" في قناة تن وعمل قبلها مراسلا لقناة الجزيرة في موسكو.



عمل عمرو عبد الحميد لسنوات مراسلا لقناة الجزيرة في موسكو، بعد ذلك انضم لقناة سكاي نيوز عربية منذ انطلاقها حيث قدّم فيها الأخبار، ثم أصبح يقدم برنامج "حوار القاهرة" في نفس القناة. بعد ذلك أصبح يقدم برنامج "البيت بيتك" في قناة "تن" مع محافظته على تقديم برنامجه في سكاي نيوز عربية.



وشارك من قبل فى تغطية وتقديم عدد من مؤتمرات الشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى



الاعلامية أمل لحام



تشارك الاعلامية أمل لحام لاول مرة فى منتدى الشباب وتعمل مقدمة نشرة الأخبار على شاشة القاهرة والناس، لفتت الأنظار إليها في وقت قصير، بعد تقديمها لبرنامج " الحياة ألوان " على قناة الحياة الأولى، وتقديمها برامج عن المرأة على قناة " دريم ".



بدأ ظهورها مع قناة الجزيرة كمقدمة نشرات أخبار، لكنها قررت الانفصال عنها عقب ثورة 25 يناير، وعللت ذلك بأن سياستهم التحريرية غير مناسبة لها، كما قالت فحاولوا أن يفرضوا عليها ما تقول، وهو ما رفضته وقررت ترك القناة



الإعلامية لميس سلامة



تقدم الإعلامية لميس سلامة برنامج "صباح البلد" ومن المفترض ان تدير إحدى جلسات منتدى شباب العالم القادم ، وتعد الاعلامية من الاعلاميات الشباب البارزين بقناة صدى البلد ، وتشارك لاول مرة فى تقديم إحدى جلسات منتدى شباب العالم .