روسيا تتوقع تقدما في الحوار مع أوكرانيا بعد عودة بحارة نورد

أعلنت المفوضة باسم حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا ماسكالكوفا، الخميس، أن تبادل بحارة "نورد" الروسيين، بالصيادين الأوكرانيين أظهر أن الحوار مع الجانب الأوكراني ممكن وحلًا معقولًا للقضية.



وقالت ماسكالكوفا - خلال لقاء أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "أنا أؤمن بالقوى الصحية لأوكرانيا، فقد أظهرت العملية الإنسانية الأخيرة، حيث عاد الصيادون الأوكرانيين إلى بيوتهم، أن الحوار ممكن، ومن الممكن التوصل إلى حل معقول".



وكانت السلطات الأوكرانية قد احتجزت في مارس الماضي، في بحر آزوف، سفينة صيد وعلى متنها 10 بحارة روس وهي تحمل العلم الروسي.