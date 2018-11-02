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اقتصاد

1.8 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية من المناطق الحرة في 9 أشهر

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
علياء فوزي
كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن صادرات الصناعات الهندسية و الكهربائية من المناطق الحرة بلغت 1.8 مليار دولار، فيما وصلت حصيلة تصنيع الغزل والنسيج والأقمشة من المناطق الحرة بلغت 1.1 مليار دولار.

وذكر التقرير الصادر عن الوزارة، احتلال الصادرات البترولية من المناطق الحرة لـ2.1 مليار دولار ضمن الصادرات الصناعية، خلال الفترة من يناير حتي 20 سبتمبر من العام الجاري، لتحتل بذلك المركز الأول.

وأوضح التقرير أن حجم صادرات الصناعات البتروكيماوية بلغ 428 مليون دولار لتحتل بذلك المرتبة الرابعة وأخيرا بلغت حصيلة تصنيع الأغذية والمنتجات الغذائية لنحو 409 ملايين دولار.
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