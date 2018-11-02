القاسمي: أتمنى أن يأتي يوم نجد فيه العربية في المركز الأول على قائمة لغات العالم

قال الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إنه يتمنى أن يأتي يوم يجد العرب فيه لغتهم في المركز الأول بين لغات العالم وليس الرابع ، مؤكدا أهمية مواصلة جهود الشارقة للارتقاء باللغة العربية وحفظ مكانتها العالمية عبر الاهتمام بإنشاء عدد من المشروعات الهامة على مستوى الوطن العربي مثل المجامع اللغوية والقاموس التاريخي للغة العربية ، إلى جانب أهمية تفعيل أدوات ووسائل التواصل والتعاون في المجالات الثقافية.



جاء ذلك خلال مداخلته في جلسة حوارية أقيمت أمس الخميس ضمن فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب استضافت الدكتور عزالدين ميهوبي، وزير الثقافة الجزائري، شخصية العام الثقافية للمعرض هذا العام، وأدارها محمد صابر عرب، وزير الثقافة المصري الأسبق، ووزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم استعرض فيها ميهوبي تاريخ وحاضر ومستقبل اللغة العربية.



وأشار إلى أنه كان من الملاحظ في الفترات الماضية أن هناك قصورًا وإهمالا من أصحاب اللغة العربية ، لافتًا إلى بعض المشروعات التي تهتم بها الشارقة ، قائلًا "خلال الأعوام الماضية استطعنا أن نبدأ أولى الخطوات وأن نرتقي بالمجامع اللغوية على مستوى الوطن العربي، وهناك مشروع القاموس اللغوي الذي نحن بصدد إنجازه وهو عمل كبير وشاق ، وقد قدر القائمون على أمره ما بين 8-10 أعوام لإنجازه، ونحن نختصرها بزيادة أعداد القائمين على هذا المشروع حتى يرى النور في أسرع وقت ممكن".



وأشار إلى عدة خطوات على مستوى الوطن العربي تحتاجها اللغة العربية لاستعادة مكانتها عبر برامج مدروسة ، قائلًا "بجانب مشروع القاموس اللغوي سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل الاتصال بوزارات الثقافة ووزارات التربية والتعليم في كل دولنا العربية ، والوقوف بجانب برامجهم لبذل مزيد من الجهود للارتقاء باللغة العربية من خلال المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، وكذلك من خلال صناع الثقافة والتي تعقبها خطوة ثالثة تتمثل في السعي إلى المحافظة على اللغة العربية في أدوات الاتصال الجماهيري سواء كانت إذاعة أو صحافة أو تلفزيون، وتصحيح المفاهيم التي تصل إلى الناس عبرها بشكل مباشر".