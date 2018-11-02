حبس صيدلى و 2 آخرين لاتهامهم بسرقة مستلزمات طبية بـ 3 ملايين جنيه

قررت النيابة العامة، بمدينة نصر حبس صيدلى وعامل وسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهم بسرقة مخزن مستلزمات طبيبة.



وأوضحت معاينة النيابة العامة، وجود كسر أقفال مخزن مستلزمات طبية المتواجد فى شارع أنور المفتى وسرقة كمية من المستلزمات الطبية بلغت قيمتها 3 ملايين جنيه.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة توصلت التحريات التى أشرف عليها العميد محمود هندى رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صيدلى وعامل بالصيدلية وسائق.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الرائد محمد السيسى معاون مباحث القسم من ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة نقل والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.



واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر القفل " تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم.