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عضو تنسيقية الأحزاب:سنقترح تكوين لجنة شبابية داخل الاتحاد الأفريقي بمنتدى شباب العالم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:25 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال محمود فيصل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين شباب حزب حماة الوطن، إن منتدى شباب العالم هذا العام مكمل لـ منتدى العام الماضى، وسيتم خلاله افتتاح مسرح شباب العالم.

وأوضح "فيصل" خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه فى ظل الدور القوي والمؤثر للقوى الناعمة فى بناء المجتمعات ومواجهة أفكار التطرف والإرهاب عن طريق الفن والثقافة والأدب، لذلك ستفتتح مصر "مسرح شباب العالم"، ليصبح فرصة جديدة من مصر تمنحها لـ شباب العالم من مختلف الدول لتدعيم القوى الناعمة من القاهرة، مشيرا إلى أن افتتاح المسرح العالمى هذا العام بمثابة تميز جديد للمنتدى العالمى.

وأضاف "فيصل" أنه تم تنظيم 4 ورش مناقشة للوصول إلى رؤى وأطروحات، يتم عرضها خلال فعاليات المنتدى، حول ملفات أهمها، سبل التفاعل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمساواة بينهم وبين الأصحاء عن طريق دمجهم بالمجتمع بصورة طبيعية، إضافة إلى ملف أجندة أفريقيا 2063 ورؤى الشباب حولها كنقطة انطلاقة جديدة لإبراز رؤية مصر فى هذا الملف.

وتابع:"فى ملف أفريقيا هناك مقترح يتم عرضه وهو تكوين لجنة شبابية داخل الاتحاد الأفريقي لعرض رؤيتهم باستمرار وللمشاركة الفعالة حل أبرز القضايا في القارة السمراء وصنع المستقبل الآمن الذى يحلم به كل أفريقي".

وأكد "فيصل" أن ملف الأورومتوسطي من الملفات المهمة المهمة أيضا التي عقد ورشة عمل من أجله حيث تم مناقشة 3 محاور هى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن المحور الاجتماعي أبرز محور تم مناقشته لما يربط دول الحوض المتوسط من أهم 3 حضارات، ومناقشة سبل تنمية التجارة من الجنوب إلى الشمال والعكس لعرضها بالمنتدى".

وتابع:" مؤخرا ظهر ترابط دول حوض البحر المتوسط فى الثروات الطبيعية العديدة منها البترول والغاز الطبيعى وعلى هذا أصبحنا فى أمس الحاجة للتعاون والمشاركة تقارب وجهات النظر لخلق تحالف حضارى وثيق كـ التحالف الحضاري القديم".

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن ريادة الأعمال وأهمية المشروعات الصغير والمتوسطة أن أهم عوامل تحقيق التنمية لذلك تم عقد ورش مناقشة بهذا الشأن لعرض ما قامت به مصر خلال الفترة الماضية لتنمية هذه المشروعات إضافة طرح ومناقشة اقتراحات الشباب فى هذا الشأن.

وأكد أن هناك 4 مقترحات، مهمة سيتم عرضها خلال فعاليات المنتدى هى، مذكرة خاصة بملف الأورومتوسطي لدمج ثقافات الدول مع بعضها للتقارب فى كافة المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها،المقترح الثانى خاص بـ ميثاق عمل منظمة الأمم المتحدة الذى أصبح غير مواكب لأهم القضايا فى الوقت الحالى،

وتابع:" المقترح الثالث خاص بـ حق نقد الفيتو الذي أنشأ فى الأساس لنصرة الدول الضعيفة، ولكنه أصبح الآن يعمل عكس هدفه الحقيقى حيث أن الدول أصبحت تستخدمه لمصالح بعينها، أما المقترح الرابع هو المطالبة بمقعد دائم لأفريقيا بمجلس الامن الدولى".
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