رئيس شعبة الفخار: التمويل والقروض ودورات التأهيل تحديات أمام القطاع

قالت رحاب منصور عضو رئيس شعبة الفخار بالغرف التجارية، إن أبرز المشاريع القومية التي تعمل عليها الغرفة حاليا هي مشاريع قائمة لشعبة السجاد والفخار والخزف بمشروع تنمية الخزف بقريه جراجوس بمحافظة قنا، وأبو تيخ للسجاد بمحافظة أسيوط.



وأشارت الغرفة في بيان لها، إلى أن اللقاء الموسع الذي جرى بالغرفة التجارية بالإسكندرية بحث عدة مشاكل يعاني منها القطاع يأتي على رأسها التمويل والقروض ودورات التأهيل والتدريب والتسويق.



ولفت، إلى أنه جرى تنسيق بين الغرفة واتحاد الصناعات للتجهيز لمؤتمر تعريفي بالغرفة وأهدافها ودعوة الحرفيين له.



وأضافت، أنه تم التعرف خلال الاجتماع على حجم الحرفيين بالاسكندرية بمختلف الشعب والذي يجري استقطابهم من قبل الغرفة، بالإضافة إلى أنه تم تعريف الحرفيين بالإسكندرية بالغرفه وأهدافها وما تقوم به.