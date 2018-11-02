صحة المنوفية تنظم يوما علميا للجديد في زراعة الأسنان

نظمت مديرية الصحة، بمحافظة المنوفية، يوما علميا في الجديد في زراعة الأسنان برئاسة الدكتور خيري المرسي أستاذ جراحة الوجه والفكين بالقصر العيني وبحضور مدير عام إدارة الأسنان بالمديرية ونقيب أطباء الأسنان.



حضر نحو ١٠٠ طبيب أسنان من الإدارات والمستشفيات، حيث قام الدكتور خيري المرسي بشرح كيفية اختيار الزراعات في الفكين العلوي والسفلي وكيفية وضع التركيبات اللازمة والمناسبة للزراعات سواء المتحركة او الثابتة مع مراعاة الصحة العامة للمريض.



وأكد، أن زراعة الأسنان علم جديد يبحث في الجزء التعويضي من الأسنان بدون الإضرار بالأسنان السليمة.

