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اقتصاد

رئيس حماية المستهلك: إنشاء فرع بشرم الشيخ لخدمة أبناء المحافظة وروادها من السياح

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
اللواء راضي عبد المعطي،
اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك
محمد صبيح
أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يجري التنسيق مع وزارة التموين ومحافظة جنوب سيناء لتجهيز مقر لإنشاء فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك بمدينة شرم الشيخ، لخدمة أبناء المحافظة وروادها من السياح والمستثمرين، بجانب تأسيس فرع الجهاز فنيا وتقنيا وبشريا حتى يتم افتتاحه قريبا لخدمة المستهلكين.

وأضاف أنه تم التنسيق مع شركات المحمول لبث رسائل توعوية بكافة اللغات لجميع المتواجدين بنطاق مدينة شرم الشيخ؛ للتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بضبط المنظومة الاستهلاكية لحماية حقوق المستهلكين الموجودين بمصر من بينهم السياح والمستثمرين.

وتابع، أن الجهاز يعمل علي إبراز آليات حصولهم على حقوقهم الأمر الذي سيحقق مردودًا إيجابيًا واسع المدى يسهم في تشجيع السياحة والاستثمار ويؤكد توجه القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على الاهتمام بمنظومة حماية المستهلك وضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلكين.
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