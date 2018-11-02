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اقتصاد

حماية المستهلك: حل 60% من الشكاوى في مدة لا تتجاوز 5 أيام

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
محمد صبيح
قال عبد الله موسى، مدير إدارة السلع والخدمات المتنوعة، إحدى إدارات الإدارة العامة للشكاوى والتحقيقات بجهاز حماية المستهلك، إن نسب من 60% إلى 70% من الشكاوى تصل إلى نتائج إيجابية خلال الفترة من يومين إلى 5 أيام، أما النسبة الباقية والتي تتراوح بين 20% إلى 30% قد تحتاج إلى مدة أكثر من 5 أيام.

وأضاف في تصريحات لـ صدى البلد، أن بعض الشكاوى تطول مدة حلها بسبب الاستعانة بالمواصفات الفنية أو إدارة التحريات التي تقوم بالزيارة الميدانية لأطراف الشكوى أو الاستعانة بالوزارات والهيئات الحكومية لكشف تقرير فني مثل شكاوى الخدمات التي ترد الجهاز سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.

وأوضح أن إدارته هى المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة التي تمر بها الشكوى بعد مرحلة التلقي من مركز الاتصال ثم إدارة الفحص التي تفحص عناصر الشكوى.

وتابع مدير إدارة السلع والخدمات المتنوعة، أن المحققين في إدارة التحقيقات تقوم بالتواصل الهاتفي مع المستهلك صاحب الشكوى للوقوف والاستفسار عن تفاصيل شكواه ثم يتم المخاطبة الرسمية للشركة كي يتم حل الشكوى خلال 48 ساعة.

وأضاف أنه عند امتناع الشركة عن الحل خلال 48 ساعة، يتم التواصل مع الشركة لاستعجالها لكي يتم حل الشكوى أو إزالة أسبابها خلال 5 أيام عمل وإن لم تحل الشكوى تتوجه حملة للشكوى وتقوم باتخاذ إجراء قانوني ضد الشركة وعمل محضر بالشكوى.
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