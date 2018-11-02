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محافظات

قطع مياه الشرب عن وسط وشرق الإسكندرية لمدة 8 ساعات

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:00 ص
قطع مياه الشرب عن
قطع مياه الشرب عن وسط وشرق الإسكندرية لمدة 8 ساعات
أحمد عبد العزيز
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وقطع مياه الشرب عن مناطق وسط وشرق المحافظة، لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة الحادية عشر مساء الخميس وحتى السابعة فجر الجمعة.

وأفاد بيان صادر عن شركة مياه الشرب بالمحافظة، عن قطع المياه في نطاق خدمة محطة باب شرقي وتحديدا من سيدي جابر إلى بحري، وذلك لمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة في بيانها أن قطع المياه يرجع لبدء أعمال الصيانة على ترعة المحمودية ما يؤدي إلى توقف المحطة لمدة 8 ساعات.
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