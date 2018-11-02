أكلات نباتية لسفرتك بدون لحوم.. برجر الجزر وشوربة الخضار

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات نباتية على سفرتك نقدم لكي وجبة عربية يمكن ان تقدميها علي سفرتك من شوربة الخضار وبرجر البقوليات التي تغنيك عن اللحوم.





برجر الجزر والبقوليات:

مقادير

250 ج جزر مبشور

800 ج بقوليات معلبة، مصفاة

بصلة كبيرة مفرومة

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة كاري

150 ج بقسماط مطحون

2 ملعقة كبيرة زيت



طريقة عمل برجر الجزر والبقوليات :

قومي بقلي البصل مع الجزر في الزيت حتى يذبلوا.

قومي برفع البصل والجزر من الزيت وصفيهم جيدًا من الزيت.



اهرسي البقوليات.

ضعي البصل والجزر في وعاء كبير مع البقوليات المهروسة، الكاري وبيضة واحدة.

امزجي الخليط جيدًا وشكّليها على هيئة أقراص البرجر.



اخفقي البيضة المتبقية.

اغمسي أقراص البرجر في البيضة المخفوقة ثم اغمسيها في البقسماط المطحون.

اقلي أقراص البرجر لمدة 3 دقائق على الجهتين حتى تنضج.





- طريقة عمل شوربة خضار نباتية

شوربة خضار بدون استخدام مرق الطيور أو اللحوم، فقط خضروات وتوابل.



المكونات

كيلو كوسة

1 ثمرة طماطم

1 جزرة كبيرة

1 بصلة

1 لتر ماء

1 ملعقة صغيرة ملح

حبهان، مستكة، ورق لورا وكرفس بودرة او طازج

1 ملعقة صغيرة ملح





الخطوات

توضع جميع الخضروات والتوابل في إناء الضغط أو إناء عادي.





تسوي مدة ١٠ دقائق في إناء الضغط و٢٠ دقيقة في الإناء العادي حتى الاستواء.





تضرب المكونات بالخلاط وتقدم.



